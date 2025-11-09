Мейрелліш очолить атаку Шахтаря у матчі 12-го туру УПЛ проти Полтави

Арда Туран та Павло Матвійченко оголосили стартові склади Шахтаря та Полтави на матч 12-го туру чемпіонату України.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Шахтар: Різник, Марлон Сантос, Матвієнко, Енріке, Конопля, Егіналду, Педріньйо, Очеретько, Марлон Гомес, Невертон, Мейрелліш

Полтава: Восконян, Кононов, Веремієнко, Підлепич, Бужин, Дорошенко, Плахтир, Марусич, Галенков, Одарюк, Вівдич

Гра відбудеться на "Арені Львів", а стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Шахтар наразі посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 24 очки. Полтава продовжує боротьбу за виживання – останнє місце та шість залікових балів.

Нагадаємо, сьогоднішній ігровий день розпочався з комфортної перемоги Полісся над Олександрією.