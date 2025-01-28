Не хочу ображати футболістів: Маркевич висловився щодо нападників Шахтаря

Український тренер Мирон Маркевич висловив свої думки щодо атакувального потенціалу Шахтаря перед матчем з Боруссією Дортмунд в межах 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів, наголосивши на прогресі, який відбувся у попередній зустрічі донецької команди проти Бреста.

Свою думку він висловив у коментарі Українському футболу.

"Ну, більше боротьби стало, особливо в середині поля. Уся проблема була в тому, що легко давали проходити середину поля, і практично у відборі ніхто не грав, окрім захисників. А тут вже видно, що хочуть забирати м’яч, не дають спокійно прийняти супернику.

Ті нападники, які були в Шахтаря, – не для Ліги чемпіонів. Правильно зіграли практично без нападника. Головне, що попереду швидкі гравці. Коли команда грає на контратаках, то це завжди дає результат. Нічого тут немає страшного.

Тренер також поділився своєю думкою про те, чи нападники Кевін Келсі і Данило Сікан, які нещодавно залишили Шахтар, відповідали рівню Ліги чемпіонів.

"Не хочу ображати футболістів. Я розумію, що нині не так просто знайти нападників. Тим більше, привезти їх в Україну. Але… В чемпіонаті України ще куди не йшло. Десь вони щось можуть зробити. Проте рівень Ліги чемпіонів зараз зовсім інший", – підкреслив Маркевич.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.