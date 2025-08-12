Перемогти всупереч обставинам: прев'ю матчу-відповіді Шахтар – Панатінаїкос

У четвер, 14 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким Шахтарем та Панатінаїкосом.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Міському стадіоні Кракова імені Хенріка Реймана. Пропонуємо ознайомитись з анонсом зустрічі, стартовий свисток якої заплановано на 21:00 за київським часом.

Шахтар має мобілізуватись

Донецький клуб невпевнено провів матч в Афінах – звісно, "гірники" мали свої моменти, але поїхати додому за рахунку 0:0 дозволила, в першу чергу, впевнена гра Дмитра Різника. Чого тільки вартують порятунки під час удару наприкінці першого тайму від Пельїстрі або на 80-й з центру карного майданчика. Справедливості заради, перед цим Егіналду сам мав відкривати рахунок.

Вихідними Шахтар втратив і перші очки в УПЛ, і Лассіну Траоре. Форвард отримав ушкодження квадрицепса, внаслідок якого залишився без футболу на найближчі п'ять місяців. Також у матчі з Карпатами був відсутній Кевін, а самі "гірники" втратили перемогу в доданий арбітром час.

Поєдинок другого туру чемпіонату України лише підкреслив наявні проблеми в обороні Шахтаря, а з втратою Кевіна, Траоре та, потенційно, Егіналду (який травмувався в першому матчі з грецькою командою), Арда Туран має вигадувати варіативність в атакувальній ланці. Напередодні матчу стало відомо про смерть батька Георгія Судакова, через яку хавбек пропустить матч та травму Криськіва – ситуація складається дуже сумно.

Як минув тиждень у стані Панатінаїкоса

Грецький клуб ще не розпочав боротьбу в національному чемпіонаті – матч першого туру проти ОФІ Крит відбудеться лише 23 серпня. За цей час у клубі попрощались з російським воротарем Юрієм Лодигіним та відзвітували про двох футболістів, що перебувають під питанням на матч з Шахтарем.

Панатінаїкос

Фоті Іоаннідіс продовжує займатись індивідуально, а Тасос Бакасетас відновлюється після травми підколінного сухожилля. Зазначимо, що обидва гравці є важливими виконавцями для Панатінаїкоса – на рахунку Іоаннідіса 11+1 у 42 матчах минулого сезону, а Бакасетас записав у свій актив 4+3 за системою "гол+пас".

Разом із цим, після ушкоджень до повноцінних тренувань повернулись Анас Зарурі та Маноліс Сіопіс – обидва виконавці є наближеними до основного складу та здатні підсилити гру з лави для запасних.

Кваліфікаційна сітка Шахтаря

Донеччани, якщо пройдуть грецький Панатінаїкос у третьому раунді Ліги Європи, готуватиметься до дуелі з турецьким Самсунспором за право зіграти на груповому етапі другого за статусом єврокубка.

У випадку поразки від Панатінаїкоса та вильоту до Ліги конференцій "гірники" зустрінуться з невдахою пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

Коментарі тренерів

Проблеми в обороні Шахтаря помітили не тільки вболівальники та експерти, а й Арда Туран відзначав що те, як команда зіграла проти Карпат біля власних воріт – неприпустимо.

Арда Туран Шахтар Донецьк

"Ми не можемо захищатися подібним чином. Ми повинні відпрацьовувати наші моменти до кінця та відпрацьовувати їх правильно. У першу чергу, футбол – це гра один проти одного, і ми повинні бути краще саме в цьому аспекті, повинні краще реагувати в момент, коли втрачаємо м’яч. Я вважаю, що сьогодні ми втрачали м’яч занадто просто. Це речі, які ми маємо вдосконалити, над якими потрібно працювати", – казав турецький фахівець.

Руй Віторія в післяматчевому коментарі похвалив свою команду за гру, зробивши обережний комплімент "гірникам".

Руй Віторія Панатінаїкос

"Ми зіграли дуже добре тактично проти однієї з найсильніших команд кваліфікації. Звісно, що повністю нейтралізувати такого суперника неможливо, тому вони наприкінці матчу мали свій момент. Але ми зіграли дійсно чудово, а можемо ще краще", – розповів наставник Панатінаїкоса.

Букмекерські котирування

Цікаво, що попри неоднозначний матч з Карпатами та травми атакувальних гравців, фахівці значно вище оцінюють шанси Шахтаря на перемогу, а ніж грецького суперника.

Так, на перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як тріумф Панатінаїкоса прогнозується із показником 5.20. Нічия може збільшити баланс гравця у 3.85 рази.

Де дивитись матч Шахтар – Панатінаїкос

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET TV тощо). Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Прогноз "Чемпіона": Перемога Шахтаря 2:1.