Шахтар оголосив список гравців на матч Ліги чемпіонів проти Янг Бойз
Шахтар опублікував список гравців, які відправляться на матч 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів з Янг Бойз.
Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
Суттєвих змін у складі "гірників" не відбулося. Усі звичні гравці та лідери команди присутні у заявці.
Матч Шахтар – Янг Бойз відбудеться 6 листопада у німецькому Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 19:45.
Нагадаємо, наразі Шахтар набрав лише 1 бал в основному етапі Ліги чемпіонів, розписавши нічию з Болоньєю (0:0). Янг Бойз програв усі три стартові поєдинки проти Астон Вілли (0:3), Барселони (0:5) та Інтера (0:1). "Нерадзуррі" та "каноніри" здобули по 7 очок.