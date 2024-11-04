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Шахтар оголосив список гравців на матч Ліги чемпіонів проти Янг Бойз

Олексій Мурзак — 4 листопада 2024, 20:18
Шахтар оголосив список гравців на матч Ліги чемпіонів проти Янг Бойз

Шахтар опублікував список гравців, які відправляться на матч 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів з Янг Бойз.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Суттєвих змін у складі "гірників" не відбулося. Усі звичні гравці та лідери команди присутні у заявці.

Матч Шахтар – Янг Бойз відбудеться 6 листопада у німецькому Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 19:45.

Нагадаємо, наразі Шахтар набрав лише 1 бал в основному етапі Ліги чемпіонів, розписавши нічию з Болоньєю (0:0). Янг Бойз програв усі три стартові поєдинки проти Астон Вілли (0:3), Барселони (0:5) та Інтера (0:1). "Нерадзуррі" та "каноніри" здобули по 7 очок.

Шахтар Янг Бойз Ліга чемпіонів-2024/25

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