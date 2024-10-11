Скільки заробили та заплатили податків: Шахтар представив річний звіт за сезон-2023/24

Шахтар презентував річний звіт сезон-2023/24.

Повну звітність за попередню кампанію донецький клуб оприлюднив на своєму сайті.

"Гірники" відзвітувалися за діяльність клубу в усіх сферах – починаючи спортивними результатами чоловічої, жіночої та юнацьких команд і закінчуючи благодійними ініціативами й соціальними проєктами.

Наприкінці звіту були наведені фінансові показники Шахтаря. За підсумками сезону-2023/24 чинний чемпіон та володар Кубку України заробив 2 мільярди 823 мільйони гривень. Переважна частина доходів – це виплати УЄФА та ФІФА, які становили 1 млрд 916 млн гривень.

В державний бюджет донецьким клубом було сплачено 408 млн грн податків. Також Шахтар зазначив, що благодійний фонд Shakhtar Social виділив 1 мільйон гривень на підтримку дитячого футболу в Україні.