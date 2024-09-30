Без Сікана: Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Аталанти

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич визначився із заявкою на матч 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На поєдинок проти італійського колективу вирушать 27 гравців. Зазначимо, що до списку не потрапив основний нападник команди Данило Сікан, який отримав травму в матчі 1 туру проти Болоньї (0:0).

Заявка Шахтаря

Голкіпери: Пузанков, Різник, Твардовський, Фесюн.

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина.

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.

Нападники: Траоре, Егіналду.

Поєдинок відбудеться у середу, 2 жовтня, на Фелтінс-Арені в німецькому Гельзенкірхені. Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, суперниками "гірників" на етапі єдиної ліги також будуть німецькі Баварія та Боруссія Дортмунд, англійський Арсенал, швейцарський Янг Бойз, нідерландський ПСВ та французький Брест.