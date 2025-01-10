Агент скандального захисника Шахтаря висловився щодо майбутнього його клієнта

Шахтар продовжує розраховувати на таджицького захисника Хусрава Тоірова.

Про це повідомив агент гравця, якого цитує журналіст Лоренцо Лепорі в соцмережі X.

"Чутки про Хусрава повністю неправдиві, коментувати тут нічого. У Тоірова ще три роки за контрактом із Шахтарем. Наразі ми працюємо з клубом, щоб знайти найбільш підходящий варіант оренди, з метою наблизити його до основного складу Шахтаря вже цього року. Клуб розглядає Хусрава як важливу частину своїх планів на майбутнє", – сказав агент.

Exclusive: Khusrav agent said to me: "The rumors about Khusrav are completely false; there's nothing to comment on. Khusrav still has three years remaining on his contract with #Shakhtar".



More in the first comment ⤵️ pic.twitter.com/Sc9KFk8RPr — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 10, 2025

Тоіров перейшов у Шахтар в березні 2023 року саме з Атирау за 300 тисяч євро, підписавши контракт до 2027 року. На його рахунку лише два матчі за першу команду.

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