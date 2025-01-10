Агент скандального захисника Шахтаря висловився щодо майбутнього його клієнта
Хусрав Тоіров
ФК Шахтар
Шахтар продовжує розраховувати на таджицького захисника Хусрава Тоірова.
Про це повідомив агент гравця, якого цитує журналіст Лоренцо Лепорі в соцмережі X.
"Чутки про Хусрава повністю неправдиві, коментувати тут нічого. У Тоірова ще три роки за контрактом із Шахтарем. Наразі ми працюємо з клубом, щоб знайти найбільш підходящий варіант оренди, з метою наблизити його до основного складу Шахтаря вже цього року. Клуб розглядає Хусрава як важливу частину своїх планів на майбутнє", – сказав агент.
Тоіров перейшов у Шахтар в березні 2023 року саме з Атирау за 300 тисяч євро, підписавши контракт до 2027 року. На його рахунку лише два матчі за першу команду.
Зазначимо, що "гірники" оштрафували футболіста на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.