Шахтар оштрафує Тоірова через лайк під постом про перемогу росіян

Джерело - Футбол 24.

Півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров буде оштрафований клубом на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.

Про це донецький клуб заявив у коментарі для "Футбол 24".

"У ФК Шахтар бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це недопустимою та ганебною поведінкою. Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде відзвітовано", – пояснили представники "гірників".

За інформацією видання, зарплата Тоірова становить приблизно 300 тисяч грн.

Нагадаємо, що футболіст перейшов у Шахтар у березні 2023 року. Він встиг зіграти за першу команду донеччан лише два поєдинки.

Восени минулого року Тоіров відкрито підтримав Палестину.