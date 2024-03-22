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Шахтар оштрафує Тоірова через лайк під постом про перемогу росіян

Сьогодні 15:48 221 0
Шахтар оштрафує Тоірова через лайк під постом про перемогу росіян
#Шахтар, #Хусрав Тоіров

Джерело - Футбол 24.

Півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров буде оштрафований клубом на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі.

Про це донецький клуб заявив у коментарі для "Футбол 24".

"У ФК Шахтар бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це недопустимою та ганебною поведінкою. Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде відзвітовано", – пояснили представники "гірників".

За інформацією видання, зарплата Тоірова становить приблизно 300 тисяч грн.

Нагадаємо, що футболіст перейшов у Шахтар у березні 2023 року. Він встиг зіграти за першу команду донеччан лише два поєдинки. 

Восени минулого року Тоіров відкрито підтримав Палестину.

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