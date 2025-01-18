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Шахтар близький до підписання захисника збірної Уругваю

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 17:11
Шахтар близький до підписання захисника збірної Уругваю
Хуан Родрігес
ФК Пеньяроль

Шахтар може підписати центрального захисника Пеньяроля Хуана Родрігеса.

Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерела, президент уругвайського клубу Ігнасіо Рульйо вже кілька тижнів веде переговори зі спортивним департаментом українського клубу.

Чемпіон України готовий заплатити за 19-річного футболіста близько 6 млн доларів.

Уругвайський захисник минулий рік провів в оренді за Бостон Рівер, зігравши 24 матчі. У червні він дебютував за збірну Уругваю у товариській грі проти Коста-Рики (0:0).

Раніше Шахтар підписав угоду про перехід венесуельського нападника Кевіна Келсі у Портленд Тімберс.

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