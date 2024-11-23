Шахтар та Інгулець назвали стартові склади на матч 14 туру УПЛ

Шахтар та Інгулець назвали стартові склади на матч 14 туру чемпіонату України.

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азаров, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.

Інгулець: Паламарчук – Білоцерковець, Малиш, Шершень, Вілівальд, Мисик, П’ятов, Волохатий, Сад, Могильний, Кисленко.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Напередодні поєдинку "гірники" знаходяться на третій позиції в чемпіонаті України, маючи в активі 26 очок у 12 матчах. Інгулець на останній позиції в турнірній таблиці, команда з Петрового заробила 6 залікових балів у 13 іграх.