Шахтар – Ільвес: де дивитися перший матч кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар зустрінеться проти фінського Ільвеса у першому етапі кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Перший поєдинок відбудеться у четвер, 10 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Матч-відповідь запланований на 17 липня. Він розпочнеться о 19:00 за Києвом. Переможець цієї пари у другому етапі зустрінеться з турецьким Бешикташем.

Раніше донецький клуб обрав стадіон для першої гри у єврокубках. Гра пройде у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице". Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.