Шахтар – Ільвес: полювання на рисей має бути успішним, попри навантаження

У четвер, 10 липня, в словенській Любляні стартує європейський сезон для українських клубів. Першим, що є великою рідкістю, з наших стартує донецький Шахтар, а грати йому доведеться проти фінського Ільвеса.

"Чемпіон" підготував анонс поєдинку першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом, наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Диспозиція

Як же давно Шахтар не починав сезон так рано! Можливо, навіть доречніше формулювання "ніколи" – попередні матчі на початку липня були ще в давні часи Кубка Інтертото, який багато клубів розглядали як міжсезонний турнір і який закінчувався в липні, перед нормальними турнірами.

Якщо ж говорити про старт будь-якої кваліфікації, то останнім стартом єврокубку в липні для "гірників" був сезон-2016/17. Тоді грали з Янг Бойз – і навіть тоді це було на початку другої половини липня. У 2015-му грали кваліфікацію проти Фенербахче, у 2009-му – з Тимішоарою, у 2007-му – з Пюніком, і це всі старти "гірників" на такому ранньому відрізку сезону за останні 20 років. Немає змісту говорити, що все це було кваліфікацією Ліги чемпіонів, Шахтар без перерв потрапляв у топ-2 всі ці 20 сезонів – слід звернути увагу на інший аспект.

ФК Шахтар Донецьк

Тімішоара і Янг Бойз увійшли в історію українського футболу неймовірними, найнеприємнішими поразками. Шахтар двічі поспіль вилітав від посередніх суперників, коли вже думав про найбільші висоти: у 2009-му як чинний володар Кубка УЄФА, у 2016-му як півфіналіст Ліги Європи. Ці поразки стали навіть не ляпасами, а нокаутуючими ударами. І ці удари сталися в 50% випадків, коли "гірникам" в новому статусі (багатий клуб, з щедрим фінансуванням, гравцями збірної Бразилії в складі – тобто, команда якісно вища за ті, в яких грали Бєлік чи Воробей в основі) доводилося починати сезон так рано.

Не звик, загалом, Шахтар так форсувати передсезонку. Команда, по-перше, просто часто вигравала чемпіонат України й могла навіть до перших турів чемпіонату України ставитися спокійно – втягуючись у сезон. По-друге, сам чемпіонат України в рейтингу коефіцієнтів був досить високим, щоб навіть друга команда країни стартувала на пізній стадії кваліфікації.

Літо Шахтаря

Шахтар передбачувано спокійний на трансферному ринку. Напевно, треба вже звикати, що зимові міжсезоння для цього клубу важливіші за літні. На початку цього року приїхали Аліссон з Еліасом, на початку минулого – Кевін з Марлоном Гомесом, та й продаж Мудрика відбувся в січні.

Перш за все, "гірникам" елементарно не до великих закупівель після непотрапляння в ЛЧ. Розібратися б з тими, хто є, і уникнути нових ганьб (а програти на дистанції Олександрії – це саме ганьба). Арда Туран приступив до роботи, і поки головна відмінність від Пушича – навантаження на зборах.

Слово гравцеві Шахтаря, Єгору Назаріні:

"Я би описав цей тиждень одним словом – це інтенсивні тренування. Було по 2, по 3 тренування – це для нас щось нове, в нас ніколи не було по 3 тренування на день. Майже кожен день по 2 тренування, вчора було 3, завтра також 3. Тому наполегливо працюємо, готуємося до сезону.

Найголовніше – це інтенсивність, щоб кожен викладався на 100 відсотків і робив усе для перемоги команди. Змінилася інтенсивність тренувань, вони стали набагато інтенсивнішими в плані фізичної підготовки. Більше стало фізичних вправ, таких, як зал, сила перед тренуванням, також більше стало бігової роботи, чого, я вважаю, нам не вистачало в минулому сезоні. Ось це нове для нас".

У перших товариських матчах Арда максимально використовував ротацію, не соромився робити по 11 замін по ходу гри – але 1:0 з Горицею і 1:1 зі Словацко не залишають сумнівів, що команда, дійсно, під величезними навантаженнями. Можливо, у ході сезону це і призведе до прориву – але з Ільвесом доведеться грати вже завтра.

Крім того, цікаво буде подивитися на команду Турана, яка не обмежена лімітом. Про нього вже доводиться говорити в контексті закупівлі нових і нових легіонерів. Аліссон, Кевін, Гомес, Еліас приходили явно під основу, на лівому фланзі оборони у Шахтаря просто немає українських опцій, праворуч Туран віддає перевагу Вінісіусу, а не Коноплі – і якщо ще й в центр ставити Марлона, "гірники" почнуть зовсім вже блукати по лезу порушення ліміту.

Флешбеки початку 2010-х, коли того ж Ракицького не продавали через ліміт – і це, до речі, може перешкодити продажу того ж Судакова. Адже клуб сам, якщо вірити турецькій пресі, готовий віддати Бондаренко в обмін (з невеликою доплатою) на турецького воротаря... Загалом, цікаво, скільки легіонерів бачить Туран в оптимальному складі своєї команди.

У тилу суперника

Про Ільвес я писав окремий матеріал, тому тут дуже коротко. Команда гранично скромна, навіть на рівні напівлюбительського фінського чемпіонату зовсім не гранд – і, як правило, навіть міжсезонні матчі Шахтар зазвичай проводить матчі з сильнішими суперниками.

Єдина перевага "рисей" – в тій самій ігровій свіжості. Чемпіонат Фінляндії – один з небагатьох, які все ще граються за системою "весна – осінь", літня перерва відсутня, і навіть за липень Ільвес встиг зіграти два матчі. За літо – вже шість, з яких виграно чотири. Інше питання, що і суперники дуже слабкі, і саме питання, як грати з такою командою, для клубу, який посилюється на десятки мільйонів, не повинно стояти.

Букмекери чекають на розгром Ільвеса

Ні важкий старт передсезонки Шахтаря, ні пікова форма Ільвеса не мотивують букмекерів хоч трохи вірити у фінів. Коефіцієнт на прохід "гірників" дорівнює 1,06, тоді як за ставку на "рисей" букмекери готові збільшити виграш в 11 разів.

Навіть на перемогу в конкретній завтрашній грі коефіцієнти 1,24 проти 18,00 на користь "гірників". Коефіцієнт на нічию дорівнює 7,10. Більш-менш рівні котирування стосуються розгрому/нерозгрому фінів. На перемогу Шахтаря з різницею в три і більше м'ячі коефіцієнт 2,29, Ільвес з форою у 2,5 голи можна взяти за 1,61.

Де дивитися

Матч в прямому ефірі буде доступний на УПЛ.ТБ. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.