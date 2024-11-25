Шахтар хоче повернути бразильського захисника

Донецький Шахтар планує повернути у команду свого колишнього гравця Майкона.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Представники "гірників" намагаються переконати футболіста повернутись до команди. Майкон ще не дав остаточної відповіді на пропозицію.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Майкон залишив Шахтар і приєднався до Корінтіанса, де він і продовжує виступати на правах оренди.

Наразі він проходить реабілітацію після хрестоподібної зв'язки коліна. Його повернення очікується у лютому 2025 року.

Напередодні Шахтар завдяки успішному другому таймі розгромив Інгулець. Наступний матч команда зіграє 27 листопада проти ПСВ у Лізі чемпіонів.