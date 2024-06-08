Шахтар зацікавився центральним захисником Крузейро

Донецький Шахтар зацікавлений у послугах центрального захисника бразильського Крузейро Педрао.

Про це повідомляє видання UOL.

За інформацією джерела, скаути "гірників" активно слідкують за 20-річним бразильцем, зокрема відвідали матч молодіжної команди Крузейро проти однолітків із Сан-Паулу, в якому Педрао відзначився забитим м'ячем.

Зазначається, що Шахтар планує зробити офіційну пропозицію влітку. На гравця також претендують клуби з Португалії, Данії та Швейцарії.

Педрао провів 32 поєдинки за Крузейро U-20 та забив 5 голів. В основній команді бразильського колективу футболіст жодного разу не зіграв.

Раніше з'являлась інформація, що досвічений захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький не буде продовжувати контракт з клубом.