Ексзірка Барселони та Тоттенгема став спортивним директором Крузейро

Іменитий у недавньому минулому півзахисник Пауліньо призначений на посаду спортивного директора Крузейро.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Пауліньо завершив кар'єру гравця в 2024 році. До переходу в Крузейро обіймав посаду спортивного директора в іншому бразильському клубі, Мірассолі.

В якості гравця Пауліньо найбільше відомий за виступами за Тоттенгем і Барселонону. Також захищав кольори Пау де Акусара, Вільнюса, Лодзі, Брагантіно, Коїмбри, Корінтіанса, Гуанчжоу і Аль-Ахлі. В 2011 – 2018 роках провів 56 матчів і забив 13 голів за збірну Бразилії.

Нагадаємо, у березні поточного року Крузейро звільнив Тіте з посади головного тренера. Наразі команда під керівництвом Артура Жорже посідає 6 місце в чемпіонаті Бразилії.