Крузейру звільнив головного тренера: він пропрацював у команді лише 4 місяці
Бразильський Крузейру оголосив про закінчення співпраці з головним тренером команди Тіте.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Разом з Тіте команду покинуть його помічники Матеус Бачі, Вінісіус Бергантін і фізичний тренер Фабіо Махсереджян.
Виконувати обов'язки головного наставника буде Веслі Карвалью.
Нагадаємо, що Тіте очолив Крузейру у середині грудня 2025-го. Відтоді колектив провів під його керівництвом 17 матчів: 8 перемог, 3 мирові та 6 поразок.
Останнім поєдинком 64-річного спеціаліста на чолі бразильської команди став домашній матч проти Васко да Гама, який закінчився результативною нічиєю 3:3.
Крузейру набрав свої перші 3 бали після 6-ти турів бразильської Серії А. Вже ексклуб Тіте посідає передостаннє 19-те місце у турнірній таблиці.
Перша зустріч Крузейру вже без Тіте відбудеться у четвер, 19 березня, коли команда зіграє на виїзді проти Атлетіку Паранаенсі.
