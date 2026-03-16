Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Крузейру звільнив головного тренера: він пропрацював у команді лише 4 місяці

Софія Кулай — 16 березня 2026, 09:25
Тіте
instagram.com/cruzeiro

Бразильський Крузейру оголосив про закінчення співпраці з головним тренером команди Тіте.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з Тіте команду покинуть його помічники Матеус Бачі, Вінісіус Бергантін і фізичний тренер Фабіо Махсереджян.

Виконувати обов'язки головного наставника буде Веслі Карвалью.

Нагадаємо, що Тіте очолив Крузейру у середині грудня 2025-го. Відтоді колектив провів під його керівництвом 17 матчів: 8 перемог, 3 мирові та 6 поразок.

Останнім поєдинком 64-річного спеціаліста на чолі бразильської команди став домашній матч проти Васко да Гама, який закінчився результативною нічиєю 3:3.

Крузейру набрав свої перші 3 бали після 6-ти турів бразильської Серії А. Вже ексклуб Тіте посідає передостаннє 19-те місце у турнірній таблиці.

Перша зустріч Крузейру вже без Тіте відбудеться у четвер, 19 березня, коли команда зіграє на виїзді проти Атлетіку Паранаенсі.

Раніше повідомлялось, що фінал чемпіонату штату Мінейру-2026 між Крузейру та Атлетіко Мінейро запам'ятався рекордною кількістю вилучень.

Крузейро Тіте

Крузейро

Останні новини