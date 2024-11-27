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Шахтар достроково вийшов у плейоф Юнацької ліги УЄФА

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 19:20
Шахтар достроково вийшов у плейоф Юнацької ліги УЄФА
ФК Шахтар

Нічия донецького Шахтаря з нідерландським ПСВ (1:1) у 5 турі Юнацької ліги УЄФА вивела український клуб у плейоф турніру.

"Гірники" за тур до кінця посідають 10-те місце з 10 очками в активі та гарантували собі прохід до наступного раунду змагань.

У наступному турі Шахтар U19 зіграє проти однолітків з мюнхенської Баварії. Матч відбудеться 10 грудня.

У разі фінішу у топ-6 за підсумками основного раунду, "гірники" отримають у суперники команду, що фінішує на 17-22 місці у таблиці.

Зазначимо, що окрім Шахтаря у вихід в плейоф побореться ще один українська команда – Динамо U19. Кияни у першому матчі вирішального раунду розгромили Корріку з Косово (5:0).

Зустріч основних команд також відбудеться сьогодні, 27 листопада. Початок – о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох турів ПСВ має у своєму активі 5 очок, у "гірників" – на одне менше.

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