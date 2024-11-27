Шахтар U-19 врятувався від поразки від ПСВ в Юнацькій лізі УЄФА

У межах 5 туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар розписав мирову з нідерландським ПСВ.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Перший гол у матчі довелося чекати 55 хвилин. Пенальті у ворота Шахтаря реалізував нападник Робін ван Дуйвен. За 15 хвилин до кінця гри Антон Дрозд відновив паритет та врятував свою команду від поразки.

За 5 турів "гірники" мають в активі 10 очок та посідають 8 сходинку в турнірній таблиці. У ПСВ лише 3 бала та 26 місце.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

5 тур, 27 листопада

ПСВ (Нідерланди) – Шахтар (Україна) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 ван Дуйвен (пен.), 1:1 – 76 Дрозд

Зустріч основних команд також відбудеться сьогодні, 27 листопада. Початок – о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох турів ПСВ має у своєму активі 5 очок, у "гірників" – на одне менше.