Шахтар буде проводити деякі домашні матчі УПЛ у Києві

Донецький Шахтар буде проводити деякі матчі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 на стадіоні "Лівий берег" у Києві.

Про це повідомив президент однойменної команди Микола Лавренко в інтерв'ю Українському Футболу.

"З нового сезону на нашому стадіоні гратимуть дві команди – Лівий берег і Шахтар. Зараз вам про це скажу офіційно.

Якщо Шахтар у цей день не гратиме за календарем або коли це випадає на матчі перед Лігою чемпіонів та їм буде зручніше грати у Львові, він має право поступитися іншій команді.

Одразу скажу, що відсоток невеликий, при тому, що ми повністю здавали в оренду наш стадіон. В зимові та весняні місяці навантаження на поле колосальне, внаслідок чого виникали певні проблеми з газоном. Та все одно ми побачили, що поле матиме кращий вигляд, ніж у тих, у кого не було такого навантаження.

Додаткові бонуси для нас від співпраці з Шахтарем? Нічого. З нашої сторони – технічна консультація. Шахтар може на своїх матчах брендувати стадіон, ставити LED-освітлення. Вони вивчали роботу наших фахівців і залишилися задоволеними.

Зараз ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для глядачів, щоб на матчах Шахтаря була максимальна заповнюваність трибун", — сказав Лавренко.