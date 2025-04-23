Буде цікава гра, – Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу Динамо проти Шахтаря

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, що команда налаштовуватиметься на матч проти Шахтаря у 26 турі Української Прем'єр-ліги так само як і на інші поєдинки.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Матчі з Шахтарем завжди принципові для нас. Але будемо налаштовуватися, як і на кожну гру в чемпіонаті чи Кубку. Буде цікава гра ", – сказав Ярмоленко.

Українське Класичне відбудеться в неділю, 27 квітня. В цій грі "гірники" можуть достроково втратити навіть теоретичні шанси на чемпіонство, за умови програшу в поєдинку. Динамо ж уже гарантувало собі участь в єврокубках сезону-2025/26.

Символічно, що минулого сезону Шахтар здобув чемпіонство саме у грі проти Динамо, здолавши киян з рахунком 1:0. Відтоді підопічні Олександра Шовковського не програли жодної гри в УПЛ та Кубку.

Нагадаємо, у 25 турі УПЛ Динамо розгромило Оболонь та зберегло відрив у 6 очок від Олександрії, яка переграла Ворсклу. Шахтар програв Колосу та тепер відстає від киян на 10 балів.