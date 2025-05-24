Шахтар зацікавлений у трансфері вінгера збірної Албанії

Донецький Шахтар цікавиться 26-річним атакувальним албанським півзахисником турецького Самсунспора Арбнором Муєю.

Про це повідомляє TransferFeed та Gunaydin Samsun.

Керівництво уважно стежить за виступами вінгера у турецькій Суперлізі. Інтерес пов'язаний зі стабільними виступами гравця, який приєднався до Самсунспора у лютому 2024 року.

Контракт албанського гравця з турецьким клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює хавбека у 3,7 млн євро.

Цього сезону Муя провів 33 матчі за клуб у всіх турнірах. Вінгер забив у них два голи і віддав дві результативні передачі. За національну збірну Албанії півзахисник дебютував у 2023 році та зіграв 5 поєдинків.

Напередодні Ахметов привітав вболівальників з днем народження Шахтаря.