Незвична роль: Шахтар вирішив, на якій позиції буде грати новачок із Бундесліги

Тренерський штаб донецького Шахтаря планує використовувати хорватського новачка Бартола Франьїча на позиції захисника.

Про це повідомила пресслужба "гірників" у своєму телеграм-каналі.

"На даний момент тренерський штаб розглядає Бартола як захисника", — йдеться у коментарі.

Варто додати, що основною позицією гравця є опорний півзахисник, на якій він відіграв майже у всіх матчах попереднього сезону.

Зазначимо, Вольфсбург придбав Франьїча влітку 2022 року із загребського Динамо за 7,5 мільйона євро. Минулого сезону хорват відіграв 20 матчів в оренді в Дармштадті, який вилетів із Бундесліги.

Напередодні Шахтар повідомив про повернення бразильського півзахисника Педріньйо.