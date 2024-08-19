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Франьїч: Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра

Володимир Кук — 19 серпня, 16:19
Франьїч: Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра
Бартол Франьїч
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Бартол Франьїч заявив, що міг би зіграти краще в деяких епізодах у матчі 3-го туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега, але це лише перша гра.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Гра справді була складною, і в певних моментах було важко, але найважливіше, що ми продемонстрували менталітет чемпіонів, переможців та справжній бойовий характер, щоб здобувати перемоги надалі. Перша гра особлива для мене, враховуючи, як складно вона проходила, але вважаю, що ми повинні продовжувати так само. Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра переконаний, далі буде лише краще", — сказав Франьїч.

Нагадаємо, що "гірники" мінімально здолали дебютанта УПЛ. Також донецький клуб у попередньому матчі програв Поліссю.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Бартол Франьїч

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