Франьїч: Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра
Бартол Франьїч
ФК Шахтар
Півзахисник Шахтаря Бартол Франьїч заявив, що міг би зіграти краще в деяких епізодах у матчі 3-го туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега, але це лише перша гра.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Гра справді була складною, і в певних моментах було важко, але найважливіше, що ми продемонстрували менталітет чемпіонів, переможців та справжній бойовий характер, щоб здобувати перемоги надалі. Перша гра — особлива для мене, враховуючи, як складно вона проходила, але вважаю, що ми повинні продовжувати так само. Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра — переконаний, далі буде лише краще", — сказав Франьїч.
Нагадаємо, що "гірники" мінімально здолали дебютанта УПЛ. Також донецький клуб у попередньому матчі програв Поліссю.