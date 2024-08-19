Франьїч: Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра

Півзахисник Шахтаря Бартол Франьїч заявив, що міг би зіграти краще в деяких епізодах у матчі 3-го туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега, але це лише перша гра.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Гра справді була складною, і в певних моментах було важко, але найважливіше, що ми продемонстрували менталітет чемпіонів, переможців та справжній бойовий характер, щоб здобувати перемоги надалі. Перша гра

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особлива для мене, враховуючи, як складно вона проходила, але вважаю, що ми повинні продовжувати так само. Міг би зіграти краще в деяких епізодах, але це лише моя перша гра

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переконаний, далі буде лише краще",

— сказав Франьїч