Не закріпився в Шахтарі: Динамо Загреб підписало хорватського захисника
Бартол Франьїч
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Динамо Загреб домовилося з німецьким Вольфсбургом про оренду захисника Бартола Франьїча.
Про це повідомила пресслужба хорватського гранда.
24-річний футболіст є вихованцем Динамо. За рідний клуб він провів 82 гри і забив 1 гол.
Влітку 2022 столичний клуб продав його до Вольфсбурга за 7,5 млн євро, але в клубі Бундесліги він не закріпився.
Перед стартом сезону 2024/25 донецький Шахтар взяв його в оренду. в УПЛ Бартол провів 5 матчів та 2 виходив на поле у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, нещодавно загребську команду очолив володар "Золотого м'яча-2006" Паоло Каннаваро.