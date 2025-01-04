Не закріпився в Шахтарі: Динамо Загреб підписало хорватського захисника

Динамо Загреб домовилося з німецьким Вольфсбургом про оренду захисника Бартола Франьїча.

Про це повідомила пресслужба хорватського гранда.

24-річний футболіст є вихованцем Динамо. За рідний клуб він провів 82 гри і забив 1 гол.

Влітку 2022 столичний клуб продав його до Вольфсбурга за 7,5 млн євро, але в клубі Бундесліги він не закріпився.

Перед стартом сезону 2024/25 донецький Шахтар взяв його в оренду. в УПЛ Бартол провів 5 матчів та 2 виходив на поле у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно загребську команду очолив володар "Золотого м'яча-2006" Паоло Каннаваро.