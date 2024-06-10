Шахтар припинив переговори з Тоттенгемом та зосередився на судовій справі проти Ліона

Донецький Шахтар припинив переговорив з Тоттенгемом щодо можливої компенсації за ізраїльського півзахисника Манора Соломона. "Гірники" зосередяться на судовій справі проти Ліона через перехід Тете після початку повномасштабної війни з Росією.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін для The Telegraph.

"Я відчуваю себе дуже погано щодо Тоттенгема. Я не можу повірити, що такий клуб з величезною історією — не тільки європейського, але й світового рівня — може так себе поводити. Можливо, якби це був дуже маленький клуб в Європі з невеликими грошима, я міг би це зрозуміти.

Дуже дивно, коли всі говорять, що ми одна футбольна сім'я, але водночас один з топклубів отримує гравця безкоштовно, а ринкова вартість цього гравця сягає 25 мільйонів євро. Вони запропонували 10% від продажу, але я відповів: "Друзі, це несерйозно". Давати нам 10% — це неповага. Вони поводяться не як футбольна родина, а як грабіжники. Це неправильно.

"Ми припинили будь-які переговори з Тоттенгемом. Ми зосереджені на судовій справі проти Ліона (щодо трансферу Тете, — прим.), побачимо результат і після цього приймемо рішення про те, які кроки ми будемо робити проти Тоттенгема", — сказав Палкін.

Манор Соломон перейшов у Шахтар у 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за гірників 106 матчів та забив 22 голи.

Нагадаємо, що ФІФА прийняла правило згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мали право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23 через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.