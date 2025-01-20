Шахтар – Галатасарай: пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів – LIVE

Шахтар проведе поєдинок проти французького Бреста у сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться 22 січня, на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки. Для виходу в наступний етап ЛЧ українській команді потрібно набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, шанс на такий результат невеликий. Фавбет дає на це коефіцієнт 31,00. У суперників команди – Бреста та Боруссії Дортмунд – 1,18 та 2,25 відповідно.

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