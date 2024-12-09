Ніхто не може нас списувати з рахунків: Срна оцінив шанси Шахтаря перемогти Баварію

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна перед матчем 6-го туру Ліги чемпіонів з Баварією прокоментував шанси "гірників" вийти у плейоф турніру, наголосивши, що статися може все.

Про це він сказав у інтерв'ю Transfermarkt.

"Це футбол, залишилося ще три гри, і все може статися. Повірте, Шахтар може обіграти Баварію, а потім програти якійсь команді в чемпіонаті України. Це футбол, і за це ми його любимо. Але ми не будемо здаватися, і у вівторок ми точно йдемо за перемогою.

Звичайно, Баварія – один з найсильніших клубів світу, але ніхто не може нас списувати з рахунків перед грою. Попереду на нас чекає дев'яносто з гаком хвилин хорошого футболу", – сказав Срна.

Нагадаємо, 10 грудня донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.