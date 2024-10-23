Шацьких: Рома не гратиме з Динамо оптимальним складом

Легенда Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких вважає, що Рома зіграє не оптимальним складом проти киян у Лізі Європи.

Цитує Шацьких Sport.ua.

"Зрозуміло, що динамівцям буде складно. Єврокубки – це вже інший рівень. Але я не думаю, що Рома гратиме оптимальним складом. Хоча, я вважаю, що у них два рівноцінні склади. Я дивився їхній матч з Інтером. У них однаково сильні футболісти як в основі, так і в запасі. Навіть якщо випускати тих, хто в запасі, гірше не буде. Тому, я думаю, Динамо буде дуже важко з Ромою.

На що може розраховувати Динамо? У киян є швидкі гравці в атаці, тому це можна буде використовувати під час швидких переходів", – розповів Шацьких.