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Шацьких: Рома не гратиме з Динамо оптимальним складом

Олександр Булава — 23 жовтня, 23:05
Шацьких: Рома не гратиме з Динамо оптимальним складом

Легенда Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких вважає, що Рома зіграє не оптимальним складом проти киян у Лізі Європи.

Цитує Шацьких Sport.ua.

"Зрозуміло, що динамівцям буде складно. Єврокубки – це вже інший рівень. Але я не думаю, що Рома гратиме оптимальним складом. Хоча, я вважаю, що у них два рівноцінні склади. Я дивився їхній матч з Інтером. У них однаково сильні футболісти як в основі, так і в запасі. Навіть якщо випускати тих, хто в запасі, гірше не буде. Тому, я думаю, Динамо буде дуже важко з Ромою.

На що може розраховувати Динамо? У киян є швидкі гравці в атаці, тому це можна буде використовувати під час швидких переходів", – розповів Шацьких.

Напередодні головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі проти Роми.

Нагадаємо, матч відбудеться в четвер, 24 жовтня, початок – о 19:45 за Києвом. Наразі у Роми 1 очко у двох матчах Ліги Європи і 27 місце у турнірній таблиці. Динамо з 0 балів йде 35-м.

Динамо Київ Рома Максим Шацьких Ліга Європи-2024/25

Максим Шацьких

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