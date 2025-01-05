Сестра Неймара відновила стосунки із гравцем-розчаруванням бразильського футболу

Сестра Неймара, модель і блогер Рафаелла Сантос, підтвердила, що знову у стосунках із бразильським форвардом Габріелом Барбозою, більше відомим як Габігол.

Після численних чуток про романтичне возз’єднання, Рафаелла зробила офіційне оголошення, розмістивши повідомлення у своїх Instagram Stories 4 січня.

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Цікаво, що цього ж дня Габігол був представлений як новий гравець Крузейро на стадіоні Мінейрао у Белу-Орізонті.

За інформацією бразильських медіа, пара нещодавно провела романтичну відпустку в Токіо.

Нагадаємо, Рафаелла та Габігол вперше почали зустрічатися у 2015 році, але їхні стосунки завжди були нестабільними. Після розриву у 2017-му пара возз’єдналася в 2019-му, коли їх помітили разом на карнавалі. Протягом цих років їхній роман був сповнений чуток і драм, зокрема звинувачень у зраді.