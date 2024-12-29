Зірковий тінейджер Барселони возз'єднався з відомою іспанською блогеркою

2024 рік завершується для Ламіна Ямала та Алекса Падільї на високій ноті, адже 16-річний талант Барселони та його дівчина офіційно підтвердили своє возз’єднання під час церемонії премії Globe Soccer Awards у Дубаї.

Після того, як Ямал отримав нагороду "Найкращому молодому гравцю року", він поділився серією знімків у своєму Instagram, де показав, як провів Різдво на Близькому Сході. Серед фотографій була одна, яка особливо привернула увагу – романтична вечеря на даху в Дубаї з чудовим видом на Бурдж-Халіфу.

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Цей публічний жест підтверджує, що Ламін і Алекс дійсно вирішили повернутися до відносин, попри чутки про їхнє розлучення, які з'являлися впродовж року.

За словами джерела, пара дійсно була деякий час розлучена, але помирилася за лаштунками та вирішила не обговорювати це публічно.

Алекс, яка через негатив в соціальних мережах змушена була тричі відмовлятися від Instagram влітку, схоже, знову віднайшла впевненість у собі, і пара готова знову з'являтися на публіці.