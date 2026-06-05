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Відомий журналіст спростував чутки про можливий трансфер захисника збірної США у Баварію

Софія Кулай — 5 червня 2026, 11:04
Відомий журналіст спростував чутки про можливий трансфер захисника збірної США у Баварію
Сержиньйо Дест
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Правий захисник Сержиньйо Дест не опиниться у мюнхенській Баварії.

Про це інформує журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький гранд не веде жодних перемовин щодо потенційного трансферу флангового оборонця нідерландського ПСВ.

Інтерес мюнхенців до футболіста збірної США не відповідає дійсності.

Водночас Баварія намагається пролонгувати співпрацю з Конрадом Лаймером, контракт якого спливає по закінченні наступного сезону-2026/27.

Раніше повідомлялося, що Дест може перебратись до Мюнхена після чемпіонату світу-2026, куди він поїде у складі американської збірної.

Чинна угода 25-річного футболіста з ПСВ розрахована до 30 червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.

Відзначимо, що Дест виступає за нідерландський клуб із літа 2024-го. Відтоді провів у футболці ПСВ 82 матчі (4 голи та 16 асистів).

Додамо, що Баварія та Манчестер Сіті зацікавлені у трансфері 20-річного захисника збірної Нідерландів U-21 та Феєнорда Гівайро Ріда.

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