Форварда Аталанти визнали найкращим гравцем жовтня у Серії А

Найкращим гравцем жовтня у чемпіонаті Італії було визнано форварда Аталанти Матео Ретегі.

Про це повідомляє пресслужба Серії А.

Крім Матео, на нагороду також претендували Ясін Адлі з Фіорентини, Франсішку Консейсау з Ювентуса, Хвіча Кварацхелія з Наполі, Нуну Тавареш з Лаціо та Маркус Тюрам з Інтера.

У минулому місяці на рахунку нападника Аталанти 4 матчі в чемпіонаті Італії, в яких він відзначився 6 голами та 2 асистами. На даний момент Ретегі лідирує у бомбардирській гонці Серії А з 11 голами у 12 матчах.

Аталанта пішла на листопадову паузу на матчі національних збірних на другому місці у турнірній таблиці з 25 очками в активі. У 12 турі команда Джан П’єро Гасперіні здобула вольову перемогу 2:1 над Удінезе.