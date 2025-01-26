Довбик відзначився голом у матчі проти Удінезе

Український форвард Роми Артем Довбик відзначився черговим голом за римський клуб.

Це сталося у матчі 22 туру Італійської Серії А проти Удінезе. Артем забив з пенальті на 64-й хвилині зустрічі та вивів свою команду вперед.

SEEEEEEE! ANDIAMO IN VANTAGGIO CON ARTEM!



Dovbyk glaciale dal dischetto!#UdineseRoma 1-2 pic.twitter.com/J0cAgPUZoo — AS Roma (@OfficialASRoma) January 26, 2025

Тепер на його рахунку 12 голів та 3 результативні передачі за 28 зіграних матчів за Рому.

Наразі Рома перемагає Удінезе з рахунком 2:1. Нагадаємо, Довбик розпочав зустріч з перших хвилин.

Нагадаємо, у Артема невдовзі може з'явитися ще один конкурент у Ромі, адже клуб знайшов нового кандидата на позицію основного форварда.