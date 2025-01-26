Довбик відзначився голом у матчі проти Удінезе
Артем Довбик
AS Roma
Український форвард Роми Артем Довбик відзначився черговим голом за римський клуб.
Це сталося у матчі 22 туру Італійської Серії А проти Удінезе. Артем забив з пенальті на 64-й хвилині зустрічі та вивів свою команду вперед.
Тепер на його рахунку 12 голів та 3 результативні передачі за 28 зіграних матчів за Рому.
Наразі Рома перемагає Удінезе з рахунком 2:1. Нагадаємо, Довбик розпочав зустріч з перших хвилин.
Нагадаємо, у Артема невдовзі може з'явитися ще один конкурент у Ромі, адже клуб знайшов нового кандидата на позицію основного форварда.