Лаціо мінімально здолав Кальярі та обійшов Ювентус у турнірній таблиці

У заключному поєдинку 23-го туру Серії А сезону-2024/25 Лаціо на виїзді здолав Кальярі.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь римлян.

"Орли" відкрили рахунком на 41-й хвилині зусиллями Дзакканьї. Пікколі на початку другого тайму відновив паритет, але невдовзі Кастельянос знову вивів фаворитів уперед. До фінального свистка рахунок не змінився.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

3 лютого, 23 тур

Кальярі – Лаціо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Дзакканья (41), 1:1 – Піколі (56), 1:2 – Кастельянос (64)

Лаціо тепер має 42 очки, розташувавшись на четвертому місці. Ювентус посідає п'яту сходинку, набравши на 2 бали менше. Кальярі з 21 очком йде 17-м.

Лідером таблиці є Наполі – 54 пункти. Інтер набрав 51 очко, але має матч у запасі.