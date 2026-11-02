Фіорентина здобула вольову перемогу над Сассуоло в 10 турі Серії А

У понеділок, 2 листопада, відбувся передостанній матч 10 туру Серії А сезону-2026/27, у якому Фіорентина на виїзді здобула вольову перемогу над Сассуоло.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2.

Господарі відкрили рахунок у першому таймі, але гості до перерви його зрівняли, а на початку другої 45-хвилинки вперше вийшли у лідери.

Пізніше паритет на табло знову відновився, однак під звершення протистояння "лілії" забили ще двічі: перемогу гостям принесли голи Мастантуоно та Валдепенаса.

Закриватиме програму туру поєдинок, у якому Аталанта прийме Парму. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії – Серія А

10-й тур, 2 листопада

Сассуоло – Фіорентина 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Лор'єнте, 1:1 – 45+2 Пельєгріно, 1:2 – 50 Ніє, 2:2 – 68 Лор'єнте, 2:3 – 79 Мастантуоно, 2:4 – 90+3 Валдепенас

21:45 Аталанта – Парма

Раніше Ювентус з шедеврами Алайбеговича та Бога переграв Наполі, також перемоги здобули Лаціо та Комо.