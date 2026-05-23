Болонья з Інтером розписали бойову нічию в 38 турі Серії А

У суботу, 23 травня, відбувся матч у межах фінального 38-го туру італійської Серії А.

У матчі Болонья – Інтер рахунок відкрили міланці на 22-й хвилині зусиллями Дімарко, проте господарі миттєво відповіли голом Бернардескі, а перед самою перервою Побега вивів Інтер вперед.

Одразу після старту другого тайму Зелінський зміцнив перевагу Болоньї, зробивши рахунок 3:1. Втім, "нерадзуррі" продемонстрували характер: спочатку Еспозіто забив один м'яч, а на 86-й хвилині Діуф врятував для Інтера нічию. У підсумку – бойові 3:3.

Чемпіонат Італії – Серія А

38 тур, 23 травня

Болонья – Інтер 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 22 Дімарко, 1:1 – 25 Бернардескі, 2:1 – 42 Побега, 3:1 – 48 Зелінський, 3:2 – 64 Еспозіто, 3:3 – 86 Діуф

У результаті Болонья завершить чемпіонат на восьмій сходинці, а Інтер став чемпіоном Серії А достроково ще в 35 турі.

