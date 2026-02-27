Парма врятувалася від поразки Кальярі у стартовому матчі 27 туру Серії А
У п'ятницю, 27 лютого, відбувся стартовий матч 27 туру Серії А з футболу сезону-2025/26, у якому Парма вдома зіграла внічию з Кальярі.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Гостей у середині 2-го тайму вивів вперед Фолоруншо, втім, втримати переможний результат їм не вдалося, адже за 7 хвилин до фінального свистка паритет на табло відновив Орістаніо, який підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у нижній лівий кут воріт.
Чемпіонат Італії – Серія А
27 тур, 27 лютого
Парма – Кальярі 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 63 Фолоруншо, 1:1 – 83 Орістаніо
Нагадаємо, у заключних матчах 26 туру Фіорентина обіграла Пізу, а Болонья здолала Удінезе.