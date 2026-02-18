Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан врятувався від поразки Комо в заключному матчі 25 туру Серії А

Олексій Мурзак — 18 лютого 2026, 23:46
Мілан врятувався від поразки Комо в заключному матчі 25 туру Серії А

У середу, 18 лютого, відбувся заключний матч 25 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26, у якому Мілан вдома зіграв унічию з Комо.

Гості зусиллями Ніко Паса відкрили рахунок у першому таймі, однак в середині другої 45-хвилинки Леау зміг відновити паритет.

У підсумку "россонері" хоч і врятувалися від поразки, однак втратили важливі очки, і тепер вже на 7 балів відстають від лідируючого Інтера. Водночас Комо набрав 42 очки та повернувся на шосту сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Італії – Серія А
25 тур, 18 лютого

Мілан – Комо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Пас 32, 1:1 – 64 Леау

Standings provided by Sofascore

Раніше Дженоа Руслана Малиновського поділила очки з Кремонезе, а Рома втратила перемогу над Наполі.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Легенда Барси, талант Реала та улюблене озеро селебріті: як в Італії будують новий футбольний гранд
Дженоа Малиновського поділила очки з Кремонезе, Рома втратила перемогу над Наполі в 25 турі Серії А
Інтер вдома переміг Ювентус, Лаціо зазнав поразки від Аталанти в 25 турі Серії А
Мілан завдяки голу Модрича дотиснув Пізу в стартовому матчі 25 туру Серії А
Аталанта переграла Кремонезе, Рома завдяки дублю Малена здолала Кальярі у 24 турі Серії А

Останні новини