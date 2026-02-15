Дженоа Малиновського поділила очки з Кремонезе, Сассуоло здолав Удінезе у 25 турі Серії А

Сьогодні, 15 лютого, низкою матчів продовжився 25 тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Сассуоло здобув вольову виїзну перемогу над Удінезе, забивши двічі впродовж двох хвилин другого тайму зусиллями Лор'єнте та Пінамонті. Парма на останніх хвилинах вирвала перемогу в поєдинку проти Верони завдяки вирішальному голу Пельєгріно в компенсований час.

Кремонезе та Дженоа розійшлися безгольовою нічиєю, так і не зумівши вразити ворота одне одного впродовж усього матчу.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський провів на полі весь ігровий час і отримав від Sofascore оцінку 7.0, продемонструвавши високу точність пасів (87%).

Далі о 19:00 Торіно вдома зустрінеться з Болоньєю, а Рома позмагається з Наполі о 22:00.

Чемпіонат Італії – Серія А

25 тур, 15 лютого

Удінезе – Сассуоло 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Соле, 1:1 – 56 Лор'єнте, 1:2 – 58 Пінамонті

Кремонезе – Дженоа 0:0

Парма – Верона 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Бернабе, 1:1 – 43 Харруї (пенальті), 2:1 – 90+3 Пеллегріно

Вилучення: 11 – Орбан (Верона)

Нагадаємо, у минулих матчах цього ж туру Інтер вдома переміг Ювентус, а Лаціо зазнав поразки від Аталанти.