Дженоа Малиновського поділила очки з Кремонезе, Сассуоло здолав Удінезе у 25 турі Серії А
Сьогодні, 15 лютого, низкою матчів продовжився 25 тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Сассуоло здобув вольову виїзну перемогу над Удінезе, забивши двічі впродовж двох хвилин другого тайму зусиллями Лор'єнте та Пінамонті. Парма на останніх хвилинах вирвала перемогу в поєдинку проти Верони завдяки вирішальному голу Пельєгріно в компенсований час.
Кремонезе та Дженоа розійшлися безгольовою нічиєю, так і не зумівши вразити ворота одне одного впродовж усього матчу.
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський провів на полі весь ігровий час і отримав від Sofascore оцінку 7.0, продемонструвавши високу точність пасів (87%).
Далі о 19:00 Торіно вдома зустрінеться з Болоньєю, а Рома позмагається з Наполі о 22:00.
Чемпіонат Італії – Серія А
25 тур, 15 лютого
Удінезе – Сассуоло 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 10 Соле, 1:1 – 56 Лор'єнте, 1:2 – 58 Пінамонті
Кремонезе – Дженоа 0:0
Парма – Верона 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 4 Бернабе, 1:1 – 43 Харруї (пенальті), 2:1 – 90+3 Пеллегріно
Вилучення: 11 – Орбан (Верона)
Нагадаємо, у минулих матчах цього ж туру Інтер вдома переміг Ювентус, а Лаціо зазнав поразки від Аталанти.