Мілан завдяки голу Модрича дотиснув Пізу в стартовому матчі 25 туру Серії А

У п'ятницю, 13 лютого, матчем між Пізою та Міланом стартував 25-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Зустріч завершилася перемогою "россонері" з рахунком 2:1.

Наприкінці першого тайму гостей вивів вперед Лофтус-Чік. На початку другого тайму шанс подвоїти перевагу втратив Фюллькруг, який не зміг реалізувати пенальті.

Господарі змогли відновити паритет на 71-й хвилині зусиллями Лойоли, але втримати нічию не змогли, пропустивши вдруге за 5 хвилин до фінального свистка – переможний для Мілана гол забив Модрич.

Чемпіонат Італії – Серія А

25 тур, 13 лютого

Піза – Мілан 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Лофтус-Чік, 1:1 – 71 Лойола, 1:2 – 85 Модрич

Нереалізований пенальті: 56 – Фюллькруг

Standings provided by Sofascore

Напередодні Наполі поступився Комо у межах 1/4 фіналу Кубку Італії.