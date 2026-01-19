Кремонезе та Верона не виявили сильнішого у передостанньому матчі 21 туру Серії А
У понеділок, 19 січня, відбулися заключні матчі 21 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Так, у першому протистоянні ігрового дня Кремонезе зіграв унічию з Вероною. Команди не порадували вболівальників голами, завдавши на двох лише 5 ударів в площину воріт – 0:0.
Кремонезе у підсумку набрав 23 бали та піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці, водночас Верона з 14 очками продовжує потопати на дні першості, займаючи останнє місце.
Закриватимуть програму вечора Лаціо та Комо, які зіграють о 21:45 за київським часом.
Чемпіонат Італії – Серія А
21 тур, 19 січня
Кремонезе – Верона 0:0
- 21:45 Лаціо – Комо
Нагадаємо, вчора, 18 січня, Дженоа з Русланом Малиновським здобула очки у грі з Пармою, Рома перемогла Торіно, а Мілан переграв Лечче.