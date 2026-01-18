Українська правда
Дженоа з Малиновським здобула очки у грі з Пармою, Рома впевнено перемогла Торіно в Серії А

Микола Дендак, Олександр Булава, Олексій Мурзак — 18 січня 2026, 21:01
Руслан Малиновський
Сьогодні, 18 січня, відбулися чергові матчі 21-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2025/26.

У стартовій грі дня Дженоа розписала нульову нічию з Пармою. Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та провів на полі 73 хвилини.

Фіорентина обіграла на виїзді Болонью та здобула свою третю перемогу у поточному сезоні. Попри це "фіалки" продовжують перебувати у зоні вильоту, маючи в активі 17 очок.

Пізніше відбулося протистояння, у якому Рома Артема Довбика на виїзді перемогла Торіно. Сам український нападник "вовків" не потрапив у заявку через пошкодження. На 26-й хвилині гостей вперед вивів Мален, а вже під завершення другого тайму Дибала встановив остаточний рахунок. Завдякі цій перемозі підопічні Гасперіні набрали 42 залікові бали та повернулися на 4-ту сходинку турнірної таблиці. 

Чемпіонат Італії – Серія А
21 тур, 18 січня

Парма – Дженоа 0:0

Болонья – Фіорентина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Мандрагора, 0:2 – 45 Пікколі, 1:2 – 88 Фаббіан

Торіно – Рома 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Мален, 0:2 – 72 Дибала

  • 21:45. Мілан – Лечче

Раніше повідомлялося, що Руслан покине Дженоа наприкінці поточного сезону. У розіграші 2025/26 на рахунку українця 2 голи та 3 асисти у 20 матчах у всіх турнірах.

Напередодні Малиновський став рекордсменом за кількістю асистів серед українців у Серії А, побивши рекорд Шевченка.

