Усі розділи
Фіорентина через автогол втратила перемогу над Аталантою у 38 турі Серії А

Микола Літвінов — 22 травня 2026, 23:41
У п'ятницю, 22 травня, Фіорентина поділила очки з Аталантою у межах 38-го туру італійської Серії А.

Відкрив рахунку Пікколі наприкінці першого тайму. Здавалося, що "фіалки" зможуть здобути у цьому матчі три очки, але під завісу матчу Комуццо зрізав м'яч у свої ворота, тим самим встановивши нічию у зустрічі.

Чемпіонат Італії – Серія А
38 тур, 22 травня

Фіорентина – Аталанта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Пікколі, 1:1 – 82 Комуццо (автогол)

Після цього матчу Фіорентина залишилась на 14-му місці у чемпіонаті, а "богиня" посіла сьому сходинку. 

Нагадаємо, напередодні Серія А назвала найкращих гравців і тренера сезону-2025/26.

