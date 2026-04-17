Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Комо не виїзді зазнав поразки від Сассуоло в 33 турі Серії А

Олексій Мурзак — 17 квітня 2026, 21:30
Комо не виїзді зазнав поразки від Сассуоло в 33 турі Серії А

У п'ятницю, 17 квітня, стартувала програма 33 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у стартовому матчі Сассуоло вдома обіграв Комо.

Усі основні події відбулися під завершення першого тайму, коли на голи від Вольпато та Нзола Комо вже у компенсований арбітром час відповів взяттям воріт від Паса.

У другій половині зустрічі рахунок до фінального свистка більше не змінювався, зафікусувавши перемогу господарів поля.

О 21:45 відбудеться ще одне протистояння, у якому лідер першості Інтер прийме Кальярі.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
33 тур, 17 квітня

Сассуоло – Комо 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 42 Вольпато, 2:0 – 44 Нзола, 2:1 – 45+2 Пас

  • 21:45 Інтер – Кальярі

Нагадаємо, у заключному матчі 32 туру Фіорентина обіграла Лаціо.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Інтер та Кальярі оголосили склади на матч 33 туру Серії А
Інтер – Кальярі: букмекери визначили фаворита матчу Серії А
Лаціо та Рома відмовилися переносити дербі через фінал тенісного турніру в Римі
Фіорентина здолала Лаціо в заключному матчі 32 туру Серії А
Фіорентина – Лаціо: прогноз букмекерів на матч 32 туру Серії А

Останні новини