Комо не виїзді зазнав поразки від Сассуоло в 33 турі Серії А

У п'ятницю, 17 квітня, стартувала програма 33 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у стартовому матчі Сассуоло вдома обіграв Комо.

Усі основні події відбулися під завершення першого тайму, коли на голи від Вольпато та Нзола Комо вже у компенсований арбітром час відповів взяттям воріт від Паса.

У другій половині зустрічі рахунок до фінального свистка більше не змінювався, зафікусувавши перемогу господарів поля.

О 21:45 відбудеться ще одне протистояння, у якому лідер першості Інтер прийме Кальярі.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

33 тур, 17 квітня

Сассуоло – Комо 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 42 Вольпато, 2:0 – 44 Нзола, 2:1 – 45+2 Пас

21:45 Інтер – Кальярі

Нагадаємо, у заключному матчі 32 туру Фіорентина обіграла Лаціо.