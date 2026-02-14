Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фіорентина на виїзді перемогла Комо в матчі 25-го туру Серії А

Олексій Мурзак — 14 лютого 2026, 19:19
Фіорентина на виїзді перемогла Комо в матчі 25-го туру Серії А

У суботу, 14 лютого, низкою матчів продовжилася програма 25-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, в якому Фіорентина на виїзді перемогла Комо. Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Цікаво, що попри такий результат, всі голи в зустрічі забивали саме гравці "лілій", які окрім двох переможних також відзначилися і у власних воротах.

Пізніше Лаціо прийме Аталанту, а в центральному матчі туру Ювентус зіграє на виїзді проти Інтера.

Чемпіонат Італії – Серія А
25 тур, 14 лютого

Комо – Фіорентина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Фаджолі, 0:2 – 54 Кін (пен), 1:2 – 77 Парізі (аг)

  • 19:00 Лаціо – Аталанта
  • 21:45 Інтер – Ювентус

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Мілан у стартовому матчі туру переграв Пізу.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан завдяки голу Модрича дотиснув Пізу в стартовому матчі 25 туру Серії А
Аталанта переграла Кремонезе, Рома завдяки дублю Малена здолала Кальярі у 24 турі Серії А
Інтер декласував Сассуоло, Ювентус врятувався від поразки Лаціо у 24 турі Серії А
Дженоа з голом Малиновського наприкінці матчу програла Наполі у 24 турі Серії А
Малиновський забив за Дженоа у матчі 24 туру Серії А проти Наполі

Останні новини