Фіорентина на виїзді перемогла Комо в матчі 25-го туру Серії А

У суботу, 14 лютого, низкою матчів продовжилася програма 25-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, в якому Фіорентина на виїзді перемогла Комо. Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Цікаво, що попри такий результат, всі голи в зустрічі забивали саме гравці "лілій", які окрім двох переможних також відзначилися і у власних воротах.

Пізніше Лаціо прийме Аталанту, а в центральному матчі туру Ювентус зіграє на виїзді проти Інтера.

Чемпіонат Італії – Серія А

25 тур, 14 лютого

Комо – Фіорентина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Фаджолі, 0:2 – 54 Кін (пен), 1:2 – 77 Парізі (аг)

19:00 Лаціо – Аталанта

21:45 Інтер – Ювентус

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Мілан у стартовому матчі туру переграв Пізу.