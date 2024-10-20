Наполі мінімально обіграв Емполі і продовжує лідирувати в Серії А
У неділю, 19 жовтня продовжився 8 тур італійської Серії А. Лідер чемпіонату, Наполі, на виїзді здобув мінімальну перемогу над Емполі. Єдиний гол з пенальті у другому таймі забив Хвіча Кварацхелія.
Чемпіонат Італії – Серія А
20 жовтня, 8 тур
Емполі – Наполі – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 63 Кварацхелія (пен.)
Сьогодні відбудуться ще чотири матчі 8 туру Серії А:
16:00. Венеція – Аталанта
16:00. Лечче – Фіорентина
19:00. Кальярі – Торіно
21:45. Рома – Інтер
Наполі завдяки цій перемозі набрав 19 очок у 8 матчах і гарантовано збереже собі перше місце в турнірній таблиці за підсумками поточного туру.
Вчора Ювентус в більшості дотиснув Лаціо.