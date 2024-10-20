Наполі мінімально обіграв Емполі і продовжує лідирувати в Серії А

У неділю, 19 жовтня продовжився 8 тур італійської Серії А. Лідер чемпіонату, Наполі, на виїзді здобув мінімальну перемогу над Емполі. Єдиний гол з пенальті у другому таймі забив Хвіча Кварацхелія.

Чемпіонат Італії – Серія А

20 жовтня, 8 тур

Емполі – Наполі – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Кварацхелія (пен.)

Сьогодні відбудуться ще чотири матчі 8 туру Серії А:

16:00. Венеція – Аталанта

16:00. Лечче – Фіорентина

19:00. Кальярі – Торіно

21:45. Рома – Інтер

Наполі завдяки цій перемозі набрав 19 очок у 8 матчах і гарантовано збереже собі перше місце в турнірній таблиці за підсумками поточного туру.

Вчора Ювентус в більшості дотиснув Лаціо.