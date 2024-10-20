Рома Довбика зіграє проти Інтера, Емполі прийме Наполі у 8 турі Серії А

Сьогодні, 20 жовтня, в межах 8 туру італійської Серії А відбудеться п'ять матчів.

Зокрема, Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, зіграє проти чинного чемпіона Італії – Інтера.

Участь 27-річного форварда у цьому поєдинку була під сумнівом, адже українець повернувся у розташування команди з невеликим пошкодженням, але напередодні головний тренер "вовків" Іван Юрич повідомив, що Довбик повністю готовий до гри.

Чемпіонат Італії – Серії А

8 тур, 20 жовтня

13:30. Емполі – Наполі

16:00. Венеція – Аталанта

16:00. Лечче – Фіорентина

19:00. Кальярі – Торіно

21:45. Рома – Інтер

Дивитися зустрічі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Нагадаємо, напередодні Дженоа без Малиновського врятувалася від поразки проти Болоньї, Ювентус дотис Лаціо, а Мілан здолав Удінезе.