Рома Довбика зіграє проти Інтера, Емполі прийме Наполі у 8 турі Серії А
Сьогодні, 20 жовтня, в межах 8 туру італійської Серії А відбудеться п'ять матчів.
Зокрема, Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, зіграє проти чинного чемпіона Італії – Інтера.
Участь 27-річного форварда у цьому поєдинку була під сумнівом, адже українець повернувся у розташування команди з невеликим пошкодженням, але напередодні головний тренер "вовків" Іван Юрич повідомив, що Довбик повністю готовий до гри.
13:30. Емполі – Наполі
16:00. Венеція – Аталанта
16:00. Лечче – Фіорентина
19:00. Кальярі – Торіно
21:45. Рома – Інтер
Дивитися зустрічі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.
Нагадаємо, напередодні Дженоа без Малиновського врятувалася від поразки проти Болоньї, Ювентус дотис Лаціо, а Мілан здолав Удінезе.