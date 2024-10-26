Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Наполі обіграв Лечче в 9 турі Серії а і зберіг лідерство

Олег Дідух — 26 жовтня, 18:04
Наполі обіграв Лечче в 9 турі Серії а і зберіг лідерство

Другий ігровий день дев’ятого туру Серії відкривав матч у Неаполі, де Наполі приймав Лечче. Протистояння двох команд з півдня Італії завершилося мінімальною перемогою господарів. Команда Антоніо Конте продовжує йти зі стовідсотковим показником у домашніх матчах.

Чемпіонат Італії – Серія А
26 жовтня, 9 тур

Наполі – Лечче – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Ді Лоренцо

Сьогодні, 26 жовтня, відбудеться ще один матч Серії А:

21:45 Аталанта – Верона

Також у суботу мав відбутися поєдинок Болонья – Мілан, проте його перенесли на зиму через несприятливі погодні умови в Емілія-Романьї.

Наполі завдяки цій перемозі 22 очки і гарантував собі збереження першого місця в турнірній таблиці чемпіонату Італії за підсумками дев’ятого туру.

Лечче Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

Наполі

Наполі зіграє з Лечче, Аталанта прийме Верону: розклад матчів 9 туру Серії А
Кварацхелією цікавляться три європейські гранди
Зірковий нападник Манчестер Юнайтед попросив клуб виставити його на трансфер
Гранд АПЛ проявляє інтерес до Кварацхелії
Скаути МЮ стежать за прогресом лідера Наполі

Останні новини