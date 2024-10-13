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Шищенко: Не бачу сенсу якось особливо налаштовувати гравців на Динамо

Руслан Травкін — 13 жовтня, 12:33
Шищенко: Не бачу сенсу якось особливо налаштовувати гравців на Динамо
Сергій Шищенко
Оболонь

Головний тренер київської Оболоні Сергій Шищенко відзначив, що для його підопічних кожна гра чемпіонату важлива, тому особливого налаштування на Динамо не буде.

Про це він сказав у коментарі Dynamo.Kyiv.ua.

"Нічого нового не буде в плані налаштування команди, адже ми всі розуміємо, що це київське дербі. До того ж зараз для нас кожен поєдинок важливий, тому я не бачу сенсу якось налаштовувати на Динамо.

Хлопці розуміють, що кожен матч нам треба грати на перемогу, нам треба рухатися вперед, щоб покращити свою гру, покращити дії команди й, звісно, перемагати.

Так, буде не просто і тяжко з Динамо, але ми будемо грати, ми будемо демонструвати чудовий дисциплінований футбол, який, я вважаю, може принести нам перемогу", – сказав він.

Нагадаємо, 12 жовтня "пивовари" зіграли внічию у товариському матчі з луганською Зорею.

Динамо Київ Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко

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