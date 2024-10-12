Оболонь не втримала перевагу у 2 м'ячі в матчі із Зорею

Київська Оболонь та луганська Зоря розписали мирову в товариському матчі під час перерви на поєдинки збірних.

Зустріч проходила у форматі 4 таймів по 30 хвилин та завершилася з рахунком 2:2. "Пивовари" по ходу гри вигравали з різницею у 2 м'ячі, проте не змогли втримати перевагу.

Товариський матч

12 жовтня

Оболонь – Зоря 2:2

Голи: 1:0 - Лях 11, 2:0 - Ломницький 40, 2:1 - Будківський 49, 2:2 - Ндур 111.

Зауважимо, що команди вже грали між собою в офіційному матчі у межах 5 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився перемогою луганців.